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17:25   7 Июля 2020
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о возможности оправдания актера

Адвокат Ефремова заявил о возможности оправдания актера

Адвокат Эльман Пашаев допускает возможность принятия судом доказательств невиновности Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Пашаев отметил, что Ефремов может как признать вину, так и отказаться от своих слов в дальнейшем.

"Если суд примет, что доказательство допустимое и прямое, то, конечно, оправдательный приговор будет тогда. <…> Тогда не может быть другой приговор по закону, если он непричастен", — поделился адвокат с телеканалом "360".

Представитель актера не отрицает, что в момент аварии Ефремов был пьян и находился в своем автомобиле. Но от ответа на справедливый вопрос, был ли все-таки его подзащитный за рулем или нет, воздержался. Он пообещал рассказать об этом в зале суда.

Ранее Эльман Пашаев сообщил о наличии "доказательств невиновности" Михаила Ефремова в ДТП и подчеркнул, что они собираются ждать решения суда уже по обновленным данным, несмотря на признание актером вины, пишет издание Nation News. Политолог и публицист Анатолий Вассерман считает, что Михаил Ефремов должен понести строгое наказание за преступление. Его вина, считает Вассерман, намного серьезнее, чем совершение одной резонансной аварии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дтп #ефремов

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