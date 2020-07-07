Пушкина поддержала жертв нижнекамского маньяка

Городской парк «Семья» в Нижнекамске посетил явный противник социальных институтов. Мужчина беспричинно пинал беременных, толкал многодетных матерей в спину, нападал на одиноких женщин. Случившееся зафиксировали установленные в парке камеры видеонаблюдения.

Действия нападавшего необходимо квалифицировать по статье «Хулиганство» УК РФ. Такими словами заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала «Политике сегодня» неадекватное поведение мужчины.

По информации местного издания, 34-летнего ранее судимого мужчину задержали, составили административный протокол за «Мелкое хулиганство» и отпустили, назначив штраф в пять тысяч рублей. Потерпевшие требуют правосудия и намерены обратиться в прокуратуру Татарстана и администрацию города.

В статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» речь о насилии не идет, напомнила Пушкина. По ее словам, мужчина грубо нарушил общественный порядок, выразил явное неуважение к обществу в отношении конкретной социальной группы.