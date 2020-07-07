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17:18   7 Июля 2020
Экономика

Россияне ждут третью выплату на детей от 3 до 16 лет

Россияне ждут третью выплату на детей от 3 до 16 лет

Получившие в июле вторую выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей граждане ожидают еще одно пособие в августе, которое к началу учебного года было бы для них очень актуальным.

Родители школьников оставляют свои пожелания в комментариях к новостям в социальных сетях, а также пытаются поднять этот вопрос в СМИ. Россияне благодарят президента РФ Владимира Путина за полученные деньги и надеются на дополнительную помощь перед началом осени.

Однако в противовес таким комментариям звучат и замечания читателей, которые не получили денег от государства. Они советуют "быть скромнее" тем, кому были переведены деньги, так как дети от 16 до 18 лет таких выплат не было проведено, предает "Сиб.фм".

В это же время эксперты сомневаются в том, что выплаты на детей до 16 лет продлят. Они объясняют это тем, что подобные пособия хороши как временная помощь, а на постоянной основе работать не будут, куда важнее обеспечить население работой.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #дети #выплаты #господдержка

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