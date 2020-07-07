Петербург примет международный форум «Безопасность на транспорте» в сентябре

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18:39   7 Июля 2020
Россия

Петербург в сентябрем примет международный форум «Безопасность на транспорте»

Петербург в сентябрем примет международный форум «Безопасность на транспорте»

7-8 сентября в Санкт-Петербурге в гостинице Hilton Saint Petersburg ExpoForum пройдет Х Международный форум «Безопасность на транспорте», в котором примут участие более 700 представителей отрасли и органов власти, коммерческих и общественных организаций из 50 регионов России и иностранных государств.

Программа форума включает в себя 20 мероприятий, основные темы которых: обеспечение транспортной безопасности и дорожного движения, борьба с терроризмом, а также безопасная эксплуатация транспортных средств всех видов транспорта.

Участники форума обсудят, как уменьшить смертность на дорогах и усовершенствовать работу подразделений транспортной безопасности, а также возможные способы противодействия угрозам беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).  

Петербург примет международный форум «Безопасность на транспорте» в сентябреОсобое внимание будет уделено вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, эффективной организации работы транспортного комплекса в условиях биологической угрозы, а также разработке нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Помимо этого, на форуме пройдет выставка, на которой будут представлены новейшие образцы оборудования для обеспечения безопасности на транспорте и на объектах инфраструктуры, современные информационно-коммуникационные системы и технологии, а также проекты по формированию безопасной транспортной среды.

Завершится форум выступлением участников с инициативами по совершенствованию государственной политики в области обеспечения безопасности транспортной системы России.

Мероприятие пройдет при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства транспорта Российской Федерации, МВД, МЧС, ФСБ России и других профильных федеральных и региональных органов власти.

Петербург примет международный форум «Безопасность на транспорте» в сентябре

Возглавляет общественный совет форума член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По словам организаторов, за 9 лет проведения форума в его резолюции поступило более 1600 предложений. Свыше 500 из них были поддержаны профильными федеральными ведомствами.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Карина Азоян
#форум #петербург #транспорт

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