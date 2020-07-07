Депутат Альшевских: Прокопьева стала заложницей инфополитики Запада

Журналисты, представляющие иностранные СМИ на территории РФ, становятся заложниками информационной политики Запада. Так депутат Госдумы Андрей Альшевских прокомментировал уголовное дело в отношении журналиста Светланы Прокопьевой.

Корреспондент Русской службы "Би-би-си" Светлана Прокопьева была признана виновной по ст. 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма") из-за ее статьи про ЧП в здании регионального управления ФСБ в Архангельске. Она опубликовала статью про "архангельского подрывника" и обвинила власть в "воспитании" террористических наклонностей молодого населения страны. В поддержку Прокопьевой высказалась Европейская внешнеполитическая служба (ЕС), которая назвала решение Второго Западного окружного суда необоснованным.

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских напомнил, что Прокопьева работала на издание, которое представляет интересы западных государств.

"Ситуация с Прокопьевой – яркий пример того, что каждому журналисту нужно аккуратнее подавать информацию, выполняя редакционные задания", — рассказал он в беседе с журналистами "НьюИнформ".

Альшевских также подчеркнул, что ЕС проявляет неуважение к российскому законодательству, открыто критикуя решение суда. Действия Европейской внешнеполитической службы депутат Госдумы назвал прямой попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.