Любимов: партии работают только на выборах, в перерывах им нечего делать
Публичная активность российских партий сильно снижается между выборами. В кулуарах съезда «Партии Роста» замглавы объединения Александр Любимов рассказал «Политике сегодня» почему так происходит.
«Так устроена наша политическая система, что партия работает только на выборах. В перерыве между выборами им делать нечего, от них ничего не зависит», — пояснил он.
Первые четыре года «Партия Роста» строилась «снизу», то есть нужны были люди, которые могли бы возглавлять региональные и муниципальные отделения. По словам Любимова, они брали пример с политических партий Запада.
«Члены иностранных партий ходят по домам и агитирует за партию. Они (люди) с ранних лет узнают идеологию и принимают ее, и отстаивают. И потом он (последователь) через все эти этапы и уровни дорастает до президента, может быть», — предположил общественник.
Говоря о будущем своей команды, Александр Любимов подчеркнул, что сейчас основная структура партии сформирована:
«Мы готовы к бою! Сегодня выдвигаем тех депутатов, которые являются нашими ударными силами для боя внутри разных органов власти».