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17:16   7 Июля 2020
Россия

Любимов: партии работают только на выборах, в перерывах им нечего делать

Любимов: партии работают только на выборах, в перерывах им нечего делать

Публичная активность российских партий сильно снижается между выборами. В кулуарах съезда «Партии Роста» замглавы объединения Александр Любимов рассказал «Политике сегодня» почему так происходит.

«Так устроена наша политическая система, что партия работает только на выборах. В перерыве между выборами им делать нечего, от них ничего не зависит», — пояснил он.

Первые четыре года «Партия Роста» строилась «снизу», то есть нужны были люди, которые могли бы возглавлять региональные и муниципальные отделения. По словам Любимова, они брали пример с политических партий Запада.

«Члены иностранных партий ходят по домам и агитирует за партию. Они (люди) с ранних лет узнают идеологию и принимают ее, и отстаивают. И потом он (последователь) через все эти этапы и уровни дорастает до президента, может быть», — предположил общественник.

Говоря о будущем своей команды, Александр Любимов подчеркнул, что сейчас основная структура партии сформирована:

«Мы готовы к бою! Сегодня выдвигаем тех депутатов, которые являются нашими ударными силами для боя внутри разных органов власти».

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Автор: Карина Азоян
#москва #россия #выборы #партия роста

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