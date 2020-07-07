Саакашвили рассказал о необычной фобии Трампа

Американский президент Дональд Трамп обладает особенностью: во время встречи он боится пожимать руку собеседнику. Об этом рассказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

В интервью телеканалу "Украина 24" у Саакашвили спросили, кто из политиков любит целоваться при встрече. Рассказывая о свои контактах, политик упомянул, что американский президент Дональд Трамп страдает дермофобией, из-за которой боится пожимать собеседникам руки. Об этом сообщает Replyua.net.

Нынешний вице-премьер Украины Саакашвили все же подметил, что ему Трамп все же пожимал руку. Саакашвили полагает, что американский лидер заранее предупреждал о том, что рукопожатие может привести к коронавирусу.