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16:11   7 Июля 2020
Политика

Госдума России приняла законопроект о штрафах за хамство чиновников в I чтении

Госдума России приняла законопроект о штрафах за хамство чиновников в I чтении

Законопроект о штрафах в размере до 150 000 рублей за хамство чиновников принят Государственной думой РФ в первом чтении.

С инициативой нового законопроекта выступили секретарь генсовета партии "Единой России", а также вице-спикер СФ Андрей Турчак и глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Благодаря нововведению ожидается, что понятие оскорблений будет скорректировано. Ранее в КоАП оно определялось как унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме.

Законопроект предполагает внесение изменений, благодаря которым чиновников будут дисквалифицировать за хамство в срок до года. При повторении инцидента — до двух лет.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #госдума #чиновники #хамство

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