«Партия Роста» пока останется без гимна от Шнурова

Корреспондент «Политики сегодня» на съезде «Партии Роста» в Москве-Сити поинтересовался у лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, не собирается ли он писать гимн для политического объединения.

«Пока нет», — обнадежил новоявленный сопредседатель партии, написавший когда-то известную песню про выборы.

Шнуров все еще не разделил музыкальную и политическую карьеру – помимо сопредседательства в «Партии Роста» он выступает генеральным продюсером RTVI – «Русского международного телевидения». По словам политика, работа ему не мешает, а наоборот – помогает.

«Мне мешает безделье и лень моя, а работа не мешает», — добавил он.

Также музыкант напомнил журналистам, что еще не является парламентарием.

«Пока мне претензии предъявить не за что — пока я не депутат, не бегите вперед паровоза. В перспективе я может быть даже президент», — констатировал «Шнур».

Ранее музыкант заявлял, что его партия намерена добиться мест в российском правительстве.