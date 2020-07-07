«Партия Роста» пока останется без гимна от Шнурова
Корреспондент «Политики сегодня» на съезде «Партии Роста» в Москве-Сити поинтересовался у лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, не собирается ли он писать гимн для политического объединения.
«Пока нет», — обнадежил новоявленный сопредседатель партии, написавший когда-то известную песню про выборы.
Шнуров все еще не разделил музыкальную и политическую карьеру – помимо сопредседательства в «Партии Роста» он выступает генеральным продюсером RTVI – «Русского международного телевидения». По словам политика, работа ему не мешает, а наоборот – помогает.
«Мне мешает безделье и лень моя, а работа не мешает», — добавил он.
Также музыкант напомнил журналистам, что еще не является парламентарием.
«Пока мне претензии предъявить не за что — пока я не депутат, не бегите вперед паровоза. В перспективе я может быть даже президент», — констатировал «Шнур».
Ранее музыкант заявлял, что его партия намерена добиться мест в российском правительстве.