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16:16   7 Июля 2020
Россия

«Партия Роста» пока останется без гимна от Шнурова

«Партия Роста» пока останется без гимна от Шнурова

Корреспондент «Политики сегодня» на съезде «Партии Роста» в Москве-Сити поинтересовался у лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, не собирается ли он писать гимн для политического объединения.

«Пока нет», — обнадежил новоявленный сопредседатель партии, написавший когда-то известную песню про выборы.

Шнуров все еще не разделил музыкальную и политическую карьеру – помимо сопредседательства в «Партии Роста» он выступает генеральным продюсером RTVI – «Русского международного телевидения». По словам политика,  работа ему не мешает, а наоборот – помогает.

«Мне мешает безделье и лень моя, а работа не мешает», — добавил он.

«Партия Роста» пока останется без гимна от Шнурова

Также музыкант напомнил журналистам, что еще не является парламентарием.

«Пока мне претензии предъявить не за что — пока я не депутат, не бегите вперед паровоза. В перспективе я может быть даже президент», — констатировал «Шнур».

Ранее музыкант заявлял, что его партия намерена добиться мест в российском правительстве.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #партия роста #новости #общество #шнуров

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