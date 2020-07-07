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16:02   7 Июля 2020
Общество

Руслан Осташко считает необходимым ввести запрет на участие в политике РФ для бипатридов

Руслан Осташко считает необходимым ввести запрет на участие в политике РФ для бипатридов

Нарушение законодательства РФ со стороны Верзилова очевидно, так как он не заявил о наличии канадского паспорта, что является недопустимым для лиц, участвующих в политике, считает главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

Уголовное дело в отношении издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбуждено по факту его двойного гражданства, сообщил адвокат Верзилова Леонид Соловьев.

Виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или исправительные работы сроком до 400 часов, передает издание "Народные новости".

Либералы считают себя особенными. Они спокойно зарабатывают деньги в России, имея иностранное гражданство и обладая возможностью в любой момент уехать в другую страну, заявил Осташко.

Закон един для всех и за его нарушение Верзилов должен ответить, уверен главный редактор интернет-издания Politrussia.

Верзилов давно провоцировал власть и общественность различными выходками. Правом на осуществление политической деятельности должны обладать лица только с одним паспортом. Политические возможности тех, кто имеет двойное гражданство, должны быть ограничены, поддерживает мнение Осташко депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Автор: Борис Нестеров
#милонов #двойное гражданство #осташко #верзилов

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