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17:12   7 Июля 2020
Россия

Никоноров: нельзя резко отменять ограничения, призванные сдержать коронавирус

Никоноров: нельзя резко отменять ограничения, призванные сдержать коронавирус

Вирус COVID-19 пришел в Россию из Европы, а не из Китая, об этом свидетельствуют возбудители коронавирусной инфекции.

Об этом на прошедшей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» конференции по теме «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?» рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Говоря о том, как долго продлятся призванные остановить распространение эпидемии коронавируса строгие ограничительные меры, например, ношение медицинских масок, Никоноров отметил, что в этом вопросе пока нет ясности, но резко их отменять нельзя.

«Если мы сейчас все откроем, мы потеряем все результаты, которые были достигнуты во время карантина. Меры надо отменять постепенно», — подчеркнул он, указав, что данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге в период с 29 июня по 5 июля настораживают.

Но рано или поздно, отметил Никоноров, у людей выработается популяционный иммунитет к коронавирусу, а пока важно продолжать проводить обследование населения и выявлять бессимптомных носителей инфекции.

Никоноров: нельзя резко отменять ограничения, призванные сдержать коронавирус

При этом эксперт добавил, что, как правило, разного рода эпидемии приходят из восточных стран, потому что те отличаются разнообразием животного мира и высокой плотностью населения. Сейчас, по его словам, там наблюдаются даже отдельные вспышки бубонной чумы, но российскому Востоку чума не грозит.

«Работают противочумные станции, есть препараты для лечения, — отметил Никоноров. — Эти вспышки были и будут в той же Монголии, но дальше этих небольших вспышек (чума) не уйдет».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #эпидемия #общество #ограничения #коронавирус #covid-19

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