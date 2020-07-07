Никоноров: нельзя резко отменять ограничения, призванные сдержать коронавирус

Вирус COVID-19 пришел в Россию из Европы, а не из Китая, об этом свидетельствуют возбудители коронавирусной инфекции.

Об этом на прошедшей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» конференции по теме «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?» рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Говоря о том, как долго продлятся призванные остановить распространение эпидемии коронавируса строгие ограничительные меры, например, ношение медицинских масок, Никоноров отметил, что в этом вопросе пока нет ясности, но резко их отменять нельзя.

«Если мы сейчас все откроем, мы потеряем все результаты, которые были достигнуты во время карантина. Меры надо отменять постепенно», — подчеркнул он, указав, что данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге в период с 29 июня по 5 июля настораживают.

Но рано или поздно, отметил Никоноров, у людей выработается популяционный иммунитет к коронавирусу, а пока важно продолжать проводить обследование населения и выявлять бессимптомных носителей инфекции.

При этом эксперт добавил, что, как правило, разного рода эпидемии приходят из восточных стран, потому что те отличаются разнообразием животного мира и высокой плотностью населения. Сейчас, по его словам, там наблюдаются даже отдельные вспышки бубонной чумы, но российскому Востоку чума не грозит.