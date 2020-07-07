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15:45   7 Июля 2020
Политика

Захарова отметила необходимость создания всемирного механизма для борьбы с фейками

Захарова отметила необходимость создания всемирного механизма для борьбы с фейками

Мировая общественность нуждается в механизме защиты от фейков. Соответствующее заявление сделала представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова.

По словам дипломатического деятеля, на сегодняшний день в мире отсутствуют подобные механизмы, имеется некий инструментарий, однако он меркнет на фоне угрозы разрушения, которые несут за собой различные вбросы. Об этом представитель МИД РФ сообщила во время видеоконференции на тему "Мир глазами СМИ в 2020 году".

Захарова отметила работу Организации Объединенных Наций во время начала пандемии COVID-19. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш еще тогда выступил за борьбу с так называемой "инфодемией", которая за короткие сроки охватила всемирное сообщество. Тенденция по противостоянию фейкам имеется в разных странах, вследствие чего необходимо создать единый наднациональный механизм, считает представитель Министерства иностранных дел России.

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Автор: Василий Пименов
#захарова #сми #фейки

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