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 Пушков: Запад нацелен на то, чтобы лишить Лукашенко власти

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Руслан Осташко считает необходимым ввести запрет на участие в политике РФ для бипатридов

Руслан Осташко считает необходимым ввести запрет на участие в политике РФ для бипатридов

 "Невские новости" презентовали читателям приложение "НЕВСКИЕ НОВОСТИ light"

"Невские новости" презентовали читателям приложение "НЕВСКИЕ НОВОСТИ light"
Госдума России приняла законопроект о штрафах за хамство чиновников в I чтении

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 Чеснаков назвал «безумной» идею Киева ввести в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Чеснаков назвал «безумной» идею Киева ввести в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ

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 Пушков: Запад нацелен на то, чтобы лишить Лукашенко власти

Пушков: Запад нацелен на то, чтобы лишить Лукашенко власти
15:35   7 Июля 2020
Общество

"Невские новости" презентовали читателям приложение "НЕВСКИЕ НОВОСТИ light"

"Невские новости" презентовали читателям приложение "НЕВСКИЕ НОВОСТИ light"

Информагенство "Невские новости" запустило ежедневное приложение "Невские новости light", благодаря которому его читатели смогут получать последнюю информацию о жизни, звездах, красоте и не только. Об этом сообщили на сайте агентства.

Нововведение "Невских новостей" поможет читателям агентства быть осведомленными во многих сферах жизни, будь то шоу-бизнес, мир музыки, кино, культуры. Благодаря этому приложению люди смогут узнавать самые новые и захватывающие новости первыми.

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Автор: Кристина Мокроусова
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