"Невские новости" презентовали читателям приложение "НЕВСКИЕ НОВОСТИ light"

Информагенство "Невские новости" запустило ежедневное приложение "Невские новости light", благодаря которому его читатели смогут получать последнюю информацию о жизни, звездах, красоте и не только. Об этом сообщили на сайте агентства.

Нововведение "Невских новостей" поможет читателям агентства быть осведомленными во многих сферах жизни, будь то шоу-бизнес, мир музыки, кино, культуры. Благодаря этому приложению люди смогут узнавать самые новые и захватывающие новости первыми.