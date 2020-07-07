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16:25   7 Июля 2020
Россия

Депутат ЗакСа Дмитриева: оппозиция хорошо говорит, но не делает

Депутат ЗакСа Дмитриева: оппозиция хорошо говорит, но не делает

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева в ходе съезда праволиберальной «Партии Роста» в деловом комплексе Москва-Сити посетовала на бездействие оппозиции, как только речь заходит о реальных делах, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«У нас появилось много людей честных и искренних в несистемной оппозиции, которые хорошо говорят, но вряд ли, попав в парламент федеральный или региональный, что-то сделают», — считает Дмитриева.

Депутат Дмитриева: оппозиция хорошо говорит, но не делает

По ее оценке, самым компетентным был первый созыв Государственной думы 1993 года. С тех пор исчезли как профессионалы, так и романтики, считает Дмитриева. 

«Партия Роста», возглавляет которую бизнес-омбудсмен Борис Титов, намерена исправить ситуацию на выборах в Госдуму в 2021 году.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #титов #партия роста #общество

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