Депутат ЗакСа Дмитриева: оппозиция хорошо говорит, но не делает

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева в ходе съезда праволиберальной «Партии Роста» в деловом комплексе Москва-Сити посетовала на бездействие оппозиции, как только речь заходит о реальных делах, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«У нас появилось много людей честных и искренних в несистемной оппозиции, которые хорошо говорят, но вряд ли, попав в парламент федеральный или региональный, что-то сделают», — считает Дмитриева.

По ее оценке, самым компетентным был первый созыв Государственной думы 1993 года. С тех пор исчезли как профессионалы, так и романтики, считает Дмитриева.

«Партия Роста», возглавляет которую бизнес-омбудсмен Борис Титов, намерена исправить ситуацию на выборах в Госдуму в 2021 году.