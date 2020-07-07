Милонов: "Шугалей-2" обнажит несостоятельность либеральных правозащитников

Фильм "Шугалей-2", как и первая часть истории незаконно удерживаемых террористами ПНС Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, основан на реальных событиях. Депутат ГД Виталий Милонов считает, что фильм показывает лицемерие либералов.

Незаконное задержание российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в ливийской тюрьме "Митига", находящейся под контролем террористического Правительства национального согласия Ливии, длится уже более года. Об их драматической истории рассказывают показанный впервые 1 мая фильм "Шугалей" и готовящийся к показу "Шугалей-2", который, как считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, побеседовавший с корреспондентом издания "ПолитРоссия", показывает все лицемерие российских либеральных правозащитников.

Милонов отмечает, что российские правозащитники либерального толка совершенно игнорируют историю с незаконными действиями против двух россиян в Ливии, но будут бороться за права алкоголиков, наркоманов и даже убийц, если они принадлежат либеральному лагерю. Депутат считает, что фильм нужно показывать и за границей, чтобы показать международному сообществу реальный пример нарушения прав человека.

Российский парламентарий уверен, что среди зарубежных правозащитных организаций есть и независимые, которые не выполняют чьи-то заказы, а борются за права людей. Если эти люди смогут увидеть "Шугалей-2", то они начнут действовать и добиваться реакции от своих правительств.