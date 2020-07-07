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15:21   7 Июля 2020
Политика

Госдума РФ одобрила поправки к закону о нефтеразливах

Госдума РФ одобрила поправки к закону о нефтеразливах

Поправки к законопроекту о нефтеразливах, который обязывает предприятия иметь резерв средств или страховку на случай, если произойдет инцидент, одобрила Государственная дума РФ.

Закон был внесен в Государственную думу в январе 2018 года и принят в первом чтении в марте того же года. Но в тот момент комитет по экологии высказал несколько замечаний, основным из которых стало отсутствие в проекте определенных механизмов по установлению финансовых гарантий предупреждения и устранения нефтеразливов на суше, сообщает РИА Новости.

Глава России Владимир Путин поручил до 1 августа принять срочные законодательные изменения для предотвращения чрезвычайных происшествий, подобных разливу дизельного топлива в Норильске.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #закон #госдума рф

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