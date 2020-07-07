Кудрин назвал сумму, похищенную из государственного бюджета РФ в 2019 году

Названа сумма, похищенная из государственного бюджета в 2019 году. Ее огласил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, в минувшем году из госбюджета было похищено порядка двух-трех миллиардов рублей. Недостачу выявили в ходе проверок, проведенных экспертами Счетной палаты, уточнил он.

7 июля Счетная палата представила отчет о работе в Госдуму. Депутаты приняли документ к сведению и отметили его качество и актуальность. В 2019 году Счетная палата провела более 310 контрольных мероприятий, в ходе которых специалисты ведомства выявили более 4,4 тысячи нарушений.