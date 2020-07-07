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15:20   7 Июля 2020
Происшествия

Петра Верзилова обвинили в сокрытии второго гражданства

Петра Верзилова обвинили в сокрытии второго гражданства

Следственный комитет предъявит издателю "Медиазоны" Петру Верзилову обвинение в неуведомлении о втором гражданстве. Сообщил о предстоящем обвинении адвокат художника-акциониста Леонид Соловьев.

Активного участника скандальной арт-группы "Война" Петра Верзилова подозревают в сокрытии второго, канадского гражданства, в связи с этим художнику будет предъявлено обвинение.

Несообщение о втором гражданстве в законном порядке грозит Верзилову штрафом от 200 тысяч рублей.

Ранее Петр Верзилов был задержан сотрудниками центра "Э" МВД России в рамках в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

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Автор: Руслан Неглинный
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