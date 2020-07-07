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15:33   7 Июля 2020
Россия

Активных членов «Партии Роста» наградили апкоинами

Активных членов «Партии Роста» наградили апкоинами

Самых активных представителей «Партии Роста» наградили апкоинами. Об этом рассказал корреспондент «Политики сегодня», который находится на съезде партии в деловом центре Москва-Сити.

Как сообщается на официальном сайте партии, апкоин — единица учета репутации, созданная на базе блокчейн-платформы ATUM. Их начисляют за участие в мероприятиях, акциях и конкурсах партии, а также за написание материалов и комментариев о действиях «Партии Роста». «Медальки» можно обменять на различные товары и услуги на официальном сайте партии.

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Золотые апкоины (один такой равен десяти обычным — Прим. ред.) за активную политическую деятельность получили Оксана Дмитриева, Сергей Станкевич, Ксения Беззубова, Евгений Коган, Илья Сачков, Александр Хуруджим, а также Александр Любимов и Сергей Шнуров. Все они рекомендуются к избранию в федеральный политический совет.

По словам корреспондента ПС, членам партии вручили золотые медали на официальной церемонии награждения.

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Автор: Карина Азоян
#москва #партия роста

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