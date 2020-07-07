Активных членов «Партии Роста» наградили апкоинами

Самых активных представителей «Партии Роста» наградили апкоинами. Об этом рассказал корреспондент «Политики сегодня», который находится на съезде партии в деловом центре Москва-Сити.

Как сообщается на официальном сайте партии, апкоин — единица учета репутации, созданная на базе блокчейн-платформы ATUM. Их начисляют за участие в мероприятиях, акциях и конкурсах партии, а также за написание материалов и комментариев о действиях «Партии Роста». «Медальки» можно обменять на различные товары и услуги на официальном сайте партии.

Золотые апкоины (один такой равен десяти обычным — Прим. ред.) за активную политическую деятельность получили Оксана Дмитриева, Сергей Станкевич, Ксения Беззубова, Евгений Коган, Илья Сачков, Александр Хуруджим, а также Александр Любимов и Сергей Шнуров. Все они рекомендуются к избранию в федеральный политический совет.

По словам корреспондента ПС, членам партии вручили золотые медали на официальной церемонии награждения.