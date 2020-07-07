Чеснаков назвал «безумной» идею Киева ввести в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Безумные идеи, вроде введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, предлагаются Киевом для отвлечения общественного мнения.

Такое мнение высказал политолог Алексей Чеснаков, в ответ на недавнее заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что власти страны рассматривают возможность ввести в Донбасс миротворческие силы ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, у Киева просто нет никакого реального плана по разрешению конфликта в Донбассе, поэтому там и выдвигают подобные безумные идеи в попытке отвлечь общественное мнение.

«Пусть сначала миротворцы ОБСЕ появятся, а потом будем говорить, можно их ввести в Донбасс или нет, — подчеркнул Чеснаков, — А пока нет миротворцев – нет обсуждения».

Напомним, ранее украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала ICTV в передаче «Свобода слова» рассказал, что Киев считает миротворцев ОБСЕ вариантом, на который «та сторона», может быть, согласится.