Вторая часть фильма "Шугалей" покажет всему миру, как США поддерживают боевиков в Ливии. Этот факт должен привлечь внимание всего мира, заявил депутат Государственной думы России Виктор Водолацкий.

Создатели фильма "Шугалей" сообщили, что вторая часть фильма выйдет уже в сентябре этого года. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе российских граждан, которых похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Триполи в мае прошлого года. С тех пор российских социологов удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", знаменитой своими жестокими пытками заключенных. Как отметил Водолацкий в беседе с журналистами ФБА "Экономика Сегодня", именно вторжение США в 2011 году превратило процветающую Ливию в недогосударство, охваченное войной.

"Убийство последнего законного руководителя страны Муаммара Каддафи раскололо ее на территории, где нет понятия законности и справедливости. А так называемое Правительство национального согласия – ничто иное, как террористическое формирование, которое те же США снабжают деньгами, оружием и наемниками", - уверен Водолацкий.

Фильм "Шугалей" явил миру изнанку событий в Ливии, о которых умалчивает Запад. Многие годы Вашингтон поддерживает войну, чтобы контролировать территории североафриканского государства. Благодаря картине "Шугалей" на ситуацию в Ливии уже обратили внимание не только журналисты, но и политики.

После выхода картины "Шугалей" прошло более двух месяцев, однако наших ученых в неофициальной тюрьме "Митига" продолжают подвергать пыткам и унижениям. Американские СМИ активно плодят фейки, заявляя, что террористы удерживают россиян, создав для них самые комфортные условия. Водолацкий считает, что вторая часть картины "Шугалей" станет наглядной иллюстрацией того, что случается с государствами после "цветных революций" США.