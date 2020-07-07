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15:04   7 Июля 2020
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Сообщается, что в ходе спецоперации сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт в ряде административных зданий региона.

Известно, что 33-летний астраханец недавно вступил в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ. Он планировал совершить вооруженное нападение на административные здания. Мужчину задержали по месту проживания, добавили в ведомстве.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фсб #теракт #астраханская область

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