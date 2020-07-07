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14:59   7 Июля 2020
Политика

Патрушев: заявления о сговоре России с талибами совершенно нелепы

Патрушев: заявления о сговоре России с талибами совершенно нелепы

Утверждения о сговоре России с талибами (движение запрещено в России) могут озвучивать лишь те, кто не разбирается в обстановке в Афганистане, или пытается намеренно исказить ситуацию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что Россия никогда не сотрудничала с "Талибаном". Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что речь идет о безосновательных домыслах журналистов, которые уже были опровергнуты Пентагоном и Белым домом.

"Американской администрацией уже неоднократно принимались решения о введении санкций против нашей страны на основании фальшивых новостей. Теперь же их СМИ взялись за Афганистан", - цитирует Патрушева "Интерфакс".

Спецслужбы США и РФ сотрудничают по многим направлениям, в том числе в сфере антитеррора, в которой добились существенных результатов. Патрушев выразил надежду на то, что СМИ в будущем будут более ответственно относиться к своим публикациям и не будут провоцировать напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #афганистан #патрушев

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