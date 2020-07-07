Заявление редакции ИА «Политика сегодня» в связи с судебным иском товарища Рашкина

В феврале ИА «Политика сегодня» опубликовала материал «КПРФ на деньги Ходорковского откроет молодежный проект специально под Соболь», в котором рассказала о планах компартии привлечь к раскрутке молодежного крыла сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Знакомый с ситуацией источник тогда сообщил, что проект может возглавить депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а деньги на раскрутку выделит Михаил Ходорковский.

Рашкин с представленными в статье сведениями не согласился и обратился в суд с требованием признать опубликованную информацию недостоверной. Редакция ИА «Политика сегодня» полностью уверена в достоверности сведений, предоставленных источником, но считает, что раскрытие его личности для подтверждения данных в суде преждевременно. Учитывая давление на журналистов, оказываемое депутатом через судебные иски, мы приняли решение опубликовать альтернативную версию февральского материала, которая должна удовлетворить все претензии Рашкина.

В преддверии парламентских выборов 2021 года КПРФ планирует создать новый молодежный проект, лицом которого станет сотрудница ФБК Алексея Навального юрист Любовь Соболь. На создание молодежного движения необходима сумма порядка двух миллионов евро, которую может предоставить Михаил Ходорковский. О связях миллиардера и коммунистов писало такое уважаемое издание как «Коммерсант» еще в 2009 году. Курировать проект, как стало известно от источника, будет депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин. Информация о союзе между ним, Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским появилась еще в 2016 году.

Как сообщала «Политика сегодня» со ссылкой на собственный осведомленный источник, миллиардер Ходорковский, давно зарекомендовавший себя как ключевой спонсор отечественных либералов, готовится провести через «Открытую Россию» (признана нежелательной в РФ) около 70 миллионов долларов на работу оппозиции. Источник сообщал, что большая часть этих средств пойдет на дискредитацию голосования по принятию поправок в Конституцию РФ, а также финансирование центров проекта «Нет».

Минимум 15 процентов потратят на работу с оппозиционными журналистами и СМИ, а 20 процентов – на работу с продвигаемыми депутатами. Большую часть денег используют для создания центров «Нет» – это специальная структура, которая по сути является аналогом движения «Голос» и переформатируется в него перед выборами, сообщал собеседник издания. Также он отметил, что КПРФ на деньги Ходорковского откроет молодежный проект специально под Любовь Соболь.

Ранее Рашкин на пленарных заседаниях Госдумы неоднократно поднимал вопросы молодежи, для него это привычная и перспективная тематика. Кроме того, в СМИ неоднократно появлялась информация о контактах депутата с Навальным и Ходорковским. Таким образом, Рашкин действительно является наиболее вероятным кандидатом в кураторы проекта, что подтверждает информацию, предоставленную источником. Михаил Ходорковский и ранее проявлял интерес к политикам и чиновникам разного уровня с целью продвижения собственных интересов и людей. Мелькали в СМИ и сообщения о спонсировании олигархом ряда членов КПРФ – например, Павла Грудинина на выборах 2018-го года. Как рассказал в интервью Financial Times председатель партии «ПАРНАС» Михаил Касьянов, свое сотрудничество с коммунистами Ходорковский наладил еще в начале 2000-х.

Вскоре крупнейшие политические силы начнут свои кампании по подготовке к выборам в Госдуму 2021 года, активизируются их союзники и покровители. Уже сейчас можно наблюдать, как предвыборная борьба принимает всё более очевидный и агрессивный характер.

Редакция ИА «Политика сегодня» расценивает действия Валерия Рашкина, как часть кампании перед возможным выдвижением своей кандидатуры на выборах. А также как атаку на свободу слова, хотя и он, и другие представители КПРФ в публичных выступлениях заявляют о недопустимости подобных действий. Несмотря на оказываемое давление, ИА «Политика сегодня» продолжит пристально следить за деятельностью всех политических движений и знакомить читателей с общественно значимой и важной информацией о деятельности их членов.