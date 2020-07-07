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14:53   7 Июля 2020
Политика

Госдума РФ приняла закон о запрете рассматривать тяжкие преступления в особом порядке

Госдума РФ приняла закон о запрете рассматривать тяжкие преступления в особом порядке

Новый закон о запрете рассмотрения тяжких преступлений в особом порядке принят Государственной думой Российской Федерации.

Отныне дела, в которых фигурант признает за собой вину для смягчения наказания, не будут рассматриваться на государственном уровне в особом порядке.

Ранее Верховный суд России и Генпрокуратура выступили против широкого применения рассмотрения преступлений в особом порядке. Российский лидер Владимир Путин обозначал, что такой тип рассмотрения не должен выступать для прикрытия некомпетентной работы следствия.

Нововведения коснутся статьи 314 и 316 российского уголовно-процессуального кодекса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #госдума #закон #преступление

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