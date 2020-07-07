Песков: в Кремле считают некорректными данные о снижении доходов россиян

Делать выводы о ситуации с заработной платой в стране некорректно в силу небольшого количества опрошенных россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Правительство РФ незнакомо с методологией опроса, согласно которому в России зафиксирован рост граждан с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Почти все программы развития страны, в том числе и национальные проекты, нацелены на устранение бедности в России, подчеркнул он. По данным Пескова, делать точные выводы в силу недостаточного количества респондентов опроса нельзя.