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14:30   7 Июля 2020
Россия

Титов сравнил «Партию Роста» с неваляшками

Титов сравнил «Партию Роста» с неваляшками

Неваляшки, которыми украшен холл в деловом центре Москва-Сити, где проходит съезд «Партии Роста», показывают уверенную позицию и непоколебимость партии. Об этом корреспонденту «Политики сегодня» заявил глава партии Борис Титов.

«Неваляшки символизируют, что нас невозможно уничтожить. Нас наклоняют в разные стороны, а мы все равно стоим твердо на наших убеждениях. Нас не наклонить!», — заявил общественник.

Как сообщает корреспондент ПС, участникам и гостям съезда также раздаются маски с символикой партии.

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«Маски у нас новые, антикороноварусные. Мы можем начать подготовку и привыкание к новой символике», — рассказал лидер партии.

Борис Титов объяснил, что красный цвет на маске означает развитие политтехнологий, а синий — период становления партии.

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Автор: Алиса Денисова
#титов #партия роста #игрушки

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