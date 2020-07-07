Титов сравнил «Партию Роста» с неваляшками

Неваляшки, которыми украшен холл в деловом центре Москва-Сити, где проходит съезд «Партии Роста», показывают уверенную позицию и непоколебимость партии. Об этом корреспонденту «Политики сегодня» заявил глава партии Борис Титов.

«Неваляшки символизируют, что нас невозможно уничтожить. Нас наклоняют в разные стороны, а мы все равно стоим твердо на наших убеждениях. Нас не наклонить!», — заявил общественник.

Как сообщает корреспондент ПС, участникам и гостям съезда также раздаются маски с символикой партии.

«Маски у нас новые, антикороноварусные. Мы можем начать подготовку и привыкание к новой символике», — рассказал лидер партии.

Борис Титов объяснил, что красный цвет на маске означает развитие политтехнологий, а синий — период становления партии.