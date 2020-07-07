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14:01   7 Июля 2020
Происшествия

СК собирается отпустить Верзилова под подписку о невыезде по делу о втором гражданстве

СК собирается отпустить Верзилова под подписку о невыезде по делу о втором гражданстве

СК РФ планирует отпустить издателя "Медиазоны" Петра Верзилова под подписку о невыезде по уголовному делу о двойном гражданстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Верзилова за то, что он не уведомил о наличии канадского паспорта. Обвинение будет предъявлено гражданину в ближайшее время, также ему будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба СК.

Наказание за сокрытие второго гражданства предполагает штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы. В настоящее время Верзилов допрашивается как подозреваемый.

Действующий паспорт гражданина Канады был обнаружен у Верзилова при обыске по делу о несанкционированных акциях летом 2019 года. Второе гражданство было получено задержанным не позднее 2014 года.

Источник: СК РФ.

Второй паспорт другого государства должен ограничивать политическую активность у россиян, сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов Федеральному агентству новостей. Наличие двойного гражданства у занимавшегося провокациями Верзилова является хамством, добавил депутат.

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Автор: Илья Романович
#задержание #следственный комитет #верзилов

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