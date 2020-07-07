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14:37   7 Июля 2020
Россия

Шнуров метит в правительство в составе «Партии Роста»

Шнуров метит в правительство в составе «Партии Роста»

Одним из десяти сопредседателей «Партии Роста» бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова будет музыкант Сергей Шнуров. 7 июня в одном из небоскребов Москва-Сити проходит съезд праволиберальной партии: мероприятие освещает корреспондент «Политики Сегодня».

У самого Шнурова грандиозные политические планы, правда сам он пришел только на открытую часть мероприятия.

«Пока мы еще не дошли до правительства, но это скоро будет», — заявил музыкант.

Пока институт «сопредседателей» формально нельзя зарегистрировать, объяснил Титов. Тем не менее все соответствующие функции назначенцы будут выполнять.

Партия действующего госсоветника и главы «Российского союза виноградарей и виноделов» Титова ежегодно участвует в выборах различных уровней: муниципальных и областных. Заместитель председателя Виктор Звагельский рассказывал ПС, как проходили «внутренние праймериз» в «Партии Роста».

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #титов #политика #партия роста #новости #общество

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