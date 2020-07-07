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15:06   7 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Forbes: ВМС Украины могут создать в Черном море ракетную ловушку для флота РФ

Forbes: ВМС Украины могут создать в Черном море ракетную ловушку для флота РФ

Украина в будущем конфликте с Россией, о котором ранее заявил главком украинских ВМС, сделает ставку на береговые батареи противокорабельных ракет. Используя при этом патрульные катера как мобильные наблюдательные пункты и узлы системы оповещения об обстановке в Черном море.

Об этом пишет американское издание Forbes, отмечая, что Военно-морские силы Украины очень отстали от российского флота, и даже не смотря на предстоящее усиление американскими патрульными катерами Марк VI и Island, не могут всерьез противостоять в Черном море России, которая имеет там большой противолодочный корабль, ракетный крейсер, семь подводных лодок, пять ракетных катеров и около 20 катеров патрульных.

Там не менее, пишут американские журналисты, Украина может устроить в Черном море ракетную ловушку для российского флота, вложив средства в приобретение грузовых автомобилей и крылатых ракет, тем более, что ракеты у нее уже есть.

Forbes: ВМС Украины могут создать в Черном море ракетную ловушку для флота РФ

Недавно, как напоминают авторы материала, на Украине прошли испытания разработанной в КБ «Луч» противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Непутн». Эти ракеты могут поражать наводные цели на расстоянии до 280 километров. То есть Украине для того, чтобы контролировать половину Черного моря не незачем вкладываться в создание собственного флота, ей достаточно разместить на своем побережье ракетные батареи, которые превратят регион в «неминуемую» ловушку для российских кораблей, считают американские аналитики. А полученные от США катера Украина сможет использовать, как мобильные наблюдательные пункты.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #украина #политика #ракеты #черное море #весь мир #нептун #катера #военно-морской флот

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