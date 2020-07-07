Титов предложил на пост зампреда «Партии Роста» лишь женские кандидатуры

Председатель «Партии Роста» Борис Титов предложил на должность заместителя политического объединения двух женщин: Елену Ульянову и Татьяну Минееву. Об этом сообщил корреспондент «Политики сегодня», который находится в Москве-Сити на съезде партии.

Уполномоченную по защите прав предпринимателей Москвы Татьяну Минееву политик назвал известным человеком, о которой знают не только в столице, но и по всей России.

«У нее опыт большой политический, она обошла очень много подъездов», — добавил он.

Второй претендент — резидент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова — возглавляет избирательный список «Партии Роста» в Томске.

«Мы добровольно отдали власть женщинам», — отметил Титов.

«Партия Роста» существует четыре года, но это был «подготовительный период», говорит глава объединения. Он отметил, что его команда собирается избираться в региональные заксобрания.