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13:52   7 Июля 2020
Россия

Титов предложил на пост зампреда «Партии Роста» лишь женские кандидатуры

Титов предложил на пост зампреда «Партии Роста» лишь женские кандидатуры

Председатель «Партии Роста» Борис Титов предложил на должность заместителя политического объединения двух женщин: Елену Ульянову и Татьяну Минееву. Об этом сообщил корреспондент «Политики сегодня», который находится в Москве-Сити на съезде партии.

Уполномоченную по защите прав предпринимателей Москвы Татьяну Минееву политик назвал известным человеком, о которой знают не только в столице, но и по всей России.

«У нее опыт большой политический, она обошла очень много подъездов», — добавил он.

Второй претендент — резидент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова — возглавляет избирательный список «Партии Роста» в Томске. 

«Мы добровольно отдали власть женщинам», — отметил Титов. 

Титов предложил на пост зампреда «Партии Роста» лишь женские кандидатуры

«Партия Роста» существует четыре года, но это был «подготовительный период», говорит глава объединения. Он отметил, что его команда собирается избираться в региональные заксобрания.

«Наши интересы — чтобы мы вышли из застоя, который есть. Чтобы наша страна вышла открытая в мир. <…> Наша партия — не лидерская партия ни разу. Мы партия команды, коллективная, партия единомышленников», — констатировал Борис Юрьевич.

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Автор: Алиса Денисова
#россия #титов #партия роста #заксобрания

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