Титов предложил на пост зампреда «Партии Роста» лишь женские кандидатуры
Председатель «Партии Роста» Борис Титов предложил на должность заместителя политического объединения двух женщин: Елену Ульянову и Татьяну Минееву. Об этом сообщил корреспондент «Политики сегодня», который находится в Москве-Сити на съезде партии.
Уполномоченную по защите прав предпринимателей Москвы Татьяну Минееву политик назвал известным человеком, о которой знают не только в столице, но и по всей России.
«У нее опыт большой политический, она обошла очень много подъездов», — добавил он.
Второй претендент — резидент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова — возглавляет избирательный список «Партии Роста» в Томске.
«Мы добровольно отдали власть женщинам», — отметил Титов.
«Партия Роста» существует четыре года, но это был «подготовительный период», говорит глава объединения. Он отметил, что его команда собирается избираться в региональные заксобрания.
«Наши интересы — чтобы мы вышли из застоя, который есть. Чтобы наша страна вышла открытая в мир. <…> Наша партия — не лидерская партия ни разу. Мы партия команды, коллективная, партия единомышленников», — констатировал Борис Юрьевич.