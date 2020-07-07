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13:39   7 Июля 2020
Общество

Онищенко призвал не вводить самоизоляцию в период второй волны коронавируса

Онищенко призвал не вводить самоизоляцию в период второй волны коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции не должна стать причиной повторного ввода режима ограничений, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Количество граждан с иммунитетом к вирусу SARS-CoV-2 к осени достигнет такого значения, при котором передача инфекции будет затруднена, подчеркнул Онищенко. По его словам, российские власти не должны второй раз идти по пути запрета и ограничений.

"Мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться", — заявил Онищенко в интервью "Интерфаксу".

Согласно данным оперштаба, в России зафиксировано более 686 тыс. случаев коронавируса. Вся достоверная и актуальная информация об эпидемиологической обстановке в стране и мире приводится на сайте стопкоронавирус.рф. Портал был запущен Правительством РФ 16 марта 2020 года.

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Автор: Руслан Неглинный
#онищенко #коронавирус

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