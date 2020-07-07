Саманта Смит приехала в Москву 37 лет назад и развенчала мифы Запада о России

Американская школьница Саманта Смит прилетела 7 июля 1983 года в СССР, чтобы посмотреть на жизнь людей. Этот визит стал важным моментом в истории отношений двух государств, пишут СМИ.

Во времена холодной войны гражданам СССР и США было крайне сложно сохранять спокойствие. Каждая из сторон ожидала внезапного нападения другой. Отважная школьница из США решила все выяснить самостоятельно. О том, как она впервые прилетела в СССР и стала знаменитостью, подробно рассказывается в материале mos.ru.

В ноябре 1982 года американское СМИ Time поместило портрет нового генсека ЦК КПСС Юрия Андропова на обложку, посвятив ему и СССР несколько материалов с тревожным содержанием. Так, глава США Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла".

После этого Саманта Смит написала Андропову письмо, в котором поинтересовалась его отношением к войне. Руководитель СССР долго не отвечал, но в конце апреля 1983 года Саманте все же пришло письмо. В нем Андропов заверил девочку, что СССР никогда первым не будет использовать ядерное оружие, а также пригласил ее посетить Москву. У Саманты после посещения Советского Союза остались только теплые воспоминания.

После возвращения на родину из СССР Саманта стала знаменитой в США. Ее приглашали на разные телепередачи, брали интервью, звали сниматься в телесериалах.

Ее до сих пор вспоминают как самого юного посла США. В родном штате девочки каждый первый понедельник июня отмечают День Саманты Смит, а в российской столице в ее честь назван Центр детской дипломатии, основанный в 1989 году.