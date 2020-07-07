Победителей ECO BEST AWARD объявят в прямом эфире 17 июля

Объявление победителей премии ECO BEST AWARD-2020 оргкомитет решил перевести в онлайн-формат. Исполнительный директор премии Елена Хомутова объяснила, что фестиваль в этом году невозможно провести из-за пандемии COVID-19.

Так как итоги конкурса объявят уже 17 июля, оргкомитет напомнил об окончании приема заявок на участие. Среди основных номинаций выделяют: «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Компания-лидер популяризации экологической безопасности», «За вклад в развитие экологической культуры» и «За вклад в устойчивое развитие России».

Победа ждет участников, которые представили лучшие продукты и практики в сфере экологии, энерго- и ресурсосбережения на территории России. ECO BEST AWARD верит, что вопрос сохранения экологии и окружающей среды – одна из важнейших проблем, требующая внимания.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.