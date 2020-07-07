СМИ-иноагенты в июне выпустили более 200 фейковых новостей о голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом «Политике сегодня» заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Это те СМИ, которые работают в России на русском языке: Deutsche Welle, "Голос Америки", "Настоящее время", "Радио Свобода". Они выпустили минимум 200 фейковых новостей. Это за три недели. То есть по десять в день получается. Это адская цифра, — сказал Малькевич. — При этом мы еще не считали отдельно публикации в СМИ, которые тоже отрабатывают повестку — "Медуза", "Новая газета", "Дождь"».

Один из последних примеров — интервью Deutsche Welle с замом исполнительного директора ассоциации «ГОЛОС» Григорием Мельконьянцем, в котором он заявил, что общественного наблюдения на голосовании якобы не было, а 526 тысяч наблюдателей ОП — фейк.

«После того, как неделю шло голосование, наблюдателей все видели на участках, он делает эти заявления», — возмутился Малькевич.

Опыт голосования по поправкам к Конституции показал, что надо менять российские законы, уверен собеседник агентства. В первую очередь, нужно ужесточать закон о СМИ, работающих в России на деньги из-за рубежа, то есть иностранных агентов.

«Сейчас они написали внизу мелким шрифтом, что являются иноагентом и что? Что изменилось? Они также продолжают врать. Должна быть усложнена их деятельность в России. В соцсетях все их паблики должны маркироваться "иноагент". Целый ряд ресурсов должны быть заблокированы. Украинские, например. На Украине даже российский канал "Карусель" не может вещать в правовом поле, а мы позволяем им творить, что вздумается», — обозначил ближайшие планы Малькевич.

Общественники намерены также продвигать идею ужесточения избирательного законодательства и закона о фейках, под который сегодня попадает лишь один процент ложной информации.

Кроме того, в перспективе работу по разоблачению фейков хотят сделать постоянной, а не только во время выборных кампаний. Для этого предлагается создать специальный орган — министерство пропаганды.

«Мы видим, как западные СМИ оказывают жесткое давление на наше население, как развивается история с фейками, с провокациями в интернете. Поэтому я считаю будет уместным обозначить государственный орган, который занимался бы информационной повесткой, в который можно было бы обратиться за разъяснениями: является фейком или пропагандой та или иная новость, каково влияние инагентов на то, что происходит», — обозначил задачи новой структуры первый замглавы комиссии ОП по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов.

По его словам, сегодня в России на данный момент нет ни одного государственного органа, который бы контролировал распространение недостоверной информации — это не входит в прямые обязанности ни одной госструктуры. В этом и кроется причина волны фейков.

Правда, в ОП пока затрудняются назвать сроки появления такой структуры. Дело не самого ближайшего будущего, отметил Кирьянов.