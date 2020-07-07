Фанаты "Зенита" нарушили общественный порядок запуском петард в Петербурге

Двое буйных фанатов футбольного клуба "Зенита" после того, как он победил в последней игре, устроили представление с файерами и петардами, нарушив общественный порядок города. Об этом информировала пресс-служба судов Петербурга.

В ночь с 5 на 6 июля фанаты устроили полноценное представление на улице Рубинштейна. И, хоть сожжение файеров и петард подтверждено не было, каждому был выписан штраф в размере 500 рублей за нарушение общественного порядка. Об этом сообщают "Невские новости".