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12:53   7 Июля 2020
Политика

Фанаты "Зенита" нарушили общественный порядок запуском петард в Петербурге

Фанаты "Зенита" нарушили общественный порядок запуском петард в Петербурге

Двое буйных фанатов футбольного клуба "Зенита" после того, как он победил в последней игре, устроили представление с файерами и петардами, нарушив общественный порядок города. Об этом информировала пресс-служба судов Петербурга.

В ночь с 5 на 6 июля фанаты устроили полноценное представление на улице Рубинштейна. И, хоть сожжение файеров и петард подтверждено не было, каждому был выписан штраф в размере 500 рублей за нарушение общественного порядка. Об этом сообщают "Невские новости".

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Автор: Илья Романович
#россия #петербург #зенит #штраф

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