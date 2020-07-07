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12:53   7 Июля 2020
Политика

Песков прокомментировал задержание советника главы Роскосмоса

Песков прокомментировал задержание советника главы Роскосмоса

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, предавал секретные данные зарубежным разведкам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Задержание Сафронова и предъявленные ему обвинения никоим образом не связаны с журналисткой деятельностью, которой он занимался ранее, подчеркнул глава пресс-службы Кремля в рамках брифинга журналистам во вторник, 7 июля.

"В Роскосмосе сделали официальное заявление. Но, поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, большей информации предоставить не могу", — заявил Песков.

Отметим, ранее СМИ сообщали о задержании советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который подозревается в государственной измене. Позднее эту информацию подтвердили официальные представители пресс-службы госкорпорации. Сафронов продолжительное время являлся корреспондентом изданий "Ведомости" и "Коммерсантъ".

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #кремль #комментарий #сафронов

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