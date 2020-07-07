Кремль отреагировал на новые санкции Великобритании против России

Кремль сожалеет в связи с санкционным списком Великобритании по России. Будет применен принцип взаимности в объеме, который соответствует российским интересам, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее Лондон обнародовал свой санкционный список, в который попал глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также другие представители правоохранительных органов страны.

Песков рассказал журналистам, что в Кремле могут только сожалеть в связи с такими недружественными шагами, однако будет задействован принцип взаимности в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам РФ, сообщает РИА Новости.