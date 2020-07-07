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12:40   7 Июля 2020
Политика

Посол Евросоюза прокомментировал возможное открытие границ ЕС для россиян

Посол Евросоюза прокомментировал возможное открытие границ ЕС для россиян

Список разрешенные ко въезду на территорию Евросоюза стран будет пересмотрен в середине июля. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном открытии границ Евросоюза для РФ, он подчеркнул, что в настоящее время пока нельзя сказать наверняка, кто в этот список попадет. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее страны Евросоюза закрыли свои границы по причине распространения коронавирусной инфекции в мире. В первую очередь, в период послаблений, ЕС открыл внутренние границы для стран Шенгенской зоны и выборочному ряду других стран. 1 июля в этот список добавили еще 15 стран.

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Автор: Илья Романович
#россия #евросоюз #границы #коронавирус

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