Посол Евросоюза прокомментировал возможное открытие границ ЕС для россиян

Список разрешенные ко въезду на территорию Евросоюза стран будет пересмотрен в середине июля. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном открытии границ Евросоюза для РФ, он подчеркнул, что в настоящее время пока нельзя сказать наверняка, кто в этот список попадет. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее страны Евросоюза закрыли свои границы по причине распространения коронавирусной инфекции в мире. В первую очередь, в период послаблений, ЕС открыл внутренние границы для стран Шенгенской зоны и выборочному ряду других стран. 1 июля в этот список добавили еще 15 стран.