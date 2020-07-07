Песков оценил перспективы возобновления авиасообщения с другими государствами

Перспективы возобновления авиасообщения с другими государствами пока неясны, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в мире до сих пор возникают новые очаги коронавируса, поэтому пока неизвестно, когда авиасообщение возобновится в прежнем режиме и когда страны откроют границы.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами в конце марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом в мире. За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали более 6,3 тысячи случаев COVID-19, сообщает "Царьград".