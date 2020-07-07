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Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

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Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

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12:31   7 Июля 2020
Общество

Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала усиления санитарных норм в медицинских учреждениях. СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №109" в Купчино была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушения этих норм.

Руководство поликлиники на улице Олеко Дундича в Купчино нарушало требование: не позже, чем через 12 часов сообщать в эпидемиологическое бюро о случаях заражения COVID-19 среди медперсонала. Как сообщают "Невские новости", у 43 человек, работающих в этой поликлинике, обнаружен коронавирус. Кроме того, проверка показала отсутствие в учреждении месячного запаса индивидуальных средств защиты.

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Автор: Илья Романович
#COVID-19

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