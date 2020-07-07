Вирусолог призвал россиян не бояться возвращения коронавируса осенью

Осенью коронавирус вернется. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко и отметил, что COVID–19 не повлечет новых ограничений для россиян. С ним согласен и вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В комментарии «Политике Сегодня» он объяснил, что коронавирус в будущем напомнит вирус гриппа.

«Это пневмотропный вирус, он встанет, так сказать, в строй как вирус гриппа и будет дважды к нам приходить в году — поздней осенью и ранней весной», — объяснил вирусолог.

ОРВИ – самое распространенное заболевание у людей, особенно в детском и пожилом возрасте. Одним вирусным инфекциям свойственна сезонность, а заболеваемость другими равномерно распределена в течение года, поэтому не нужно переживать о введении ограничений или самоизоляции, отметил эксперт.

«Во-первых, сейчас увеличивается количество так называемой иммунной прослойки. Есть люди, которые переболели коронавирусом, есть люди, которые заразились, но скрытой, бессимптомной формой. При этом формируется иммунитет. Они вносят в иммунную копилку свой вклад. Во-вторых, будут вакцины», — добавил вирусолог.

Тестирование вакцины проходит сегодня в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в Сеченовском университете. Поэтому беспокоится о психическом срыве из-за новой самоизоляции не нужно.

«Нам же рекомендуют осенью прививаться против гриппа. И мы будем прививаться, только теперь делаем на одну прививку больше», — подытожил Зуев.