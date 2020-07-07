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14:20   7 Июля 2020
Россия

Вирусолог призвал россиян не бояться возвращения коронавируса осенью

Вирусолог призвал россиян не бояться возвращения коронавируса осенью

Осенью коронавирус вернется. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко и отметил, что COVID–19 не повлечет новых ограничений для россиян. С ним согласен и вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В комментарии «Политике Сегодня» он объяснил, что коронавирус в будущем напомнит вирус гриппа.

«Это пневмотропный вирус, он встанет, так сказать, в строй как вирус гриппа и будет дважды к нам приходить в году — поздней осенью и ранней весной», — объяснил вирусолог.

Вирусолог призвал россиян не боятся возвращения коронавируса осенью

ОРВИ – самое распространенное заболевание у людей, особенно в детском и пожилом возрасте. Одним вирусным инфекциям свойственна сезонность, а заболеваемость другими равномерно распределена в течение года, поэтому не нужно переживать о введении ограничений или самоизоляции, отметил эксперт.

«Во-первых, сейчас увеличивается количество так называемой иммунной прослойки. Есть люди, которые переболели коронавирусом, есть люди, которые заразились, но скрытой, бессимптомной формой. При этом формируется иммунитет. Они вносят в иммунную копилку свой вклад. Во-вторых, будут вакцины», — добавил вирусолог.

Тестирование вакцины проходит сегодня в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в Сеченовском университете. Поэтому беспокоится о психическом срыве из-за новой самоизоляции не нужно.

«Нам же рекомендуют осенью прививаться против гриппа. И мы будем прививаться, только теперь делаем на одну прививку больше», — подытожил Зуев.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #онищенко #общество #коронавирус

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