Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

 Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Партии Роста»

Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Партии Роста»
Фанаты "Зенита" нарушили общественный порядок запуском петард в Петербурге

Фанаты "Зенита" нарушили общественный порядок запуском петард в Петербурге

 Песков прокомментировал задержание советника главы Роскосмоса

Песков прокомментировал задержание советника главы Роскосмоса
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

 Калифорнийский бизнес вновь закрылся

Калифорнийский бизнес вновь закрылся
Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

Поликлиника в Купчино оштрафована за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19

 Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Партии Роста»

Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Партии Роста»
Фанаты "Зенита" нарушили общественный порядок запуском петард в Петербурге

Фанаты "Зенита" нарушили общественный порядок запуском петард в Петербурге

 Песков прокомментировал задержание советника главы Роскосмоса

Песков прокомментировал задержание советника главы Роскосмоса
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

 Калифорнийский бизнес вновь закрылся

Калифорнийский бизнес вновь закрылся
12:23   7 Июля 2020
Политика

Лукашенко объявил победу над COVID-19 в Минске

Лукашенко объявил победу над COVID-19 в Минске

Минск победил коронавирус, об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

На минувшей неделе Лукашенко во время вручения государственных наград заявил о победе страны над COVID-19. По словам главы республики, на передовой борьбы с болезнью находятся врачи и медработники, чей вклад невозможно переоценить. Он добавил, что во время пандемии Белоруссия проявила "политическое здравомыслие", а здравоохранение республики выстояло в непростое время.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не перестает бороться с COVID-19 и будет делать все, чтобы заболевших становилось меньше, а зараженные выздоравливали.

Ранее СМИ сообщили, что белорусский президент появился на интервью без обуви, сообщает "Царьград".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #лукашенко #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...