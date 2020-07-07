Лукашенко объявил победу над COVID-19 в Минске

Минск победил коронавирус, об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

На минувшей неделе Лукашенко во время вручения государственных наград заявил о победе страны над COVID-19. По словам главы республики, на передовой борьбы с болезнью находятся врачи и медработники, чей вклад невозможно переоценить. Он добавил, что во время пандемии Белоруссия проявила "политическое здравомыслие", а здравоохранение республики выстояло в непростое время.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не перестает бороться с COVID-19 и будет делать все, чтобы заболевших становилось меньше, а зараженные выздоравливали.

Ранее СМИ сообщили, что белорусский президент появился на интервью без обуви, сообщает "Царьград".