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12:27   7 Июля 2020
Россия

Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Партии Роста»

Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Партии Роста»

В Москве-Сити проходит съезд «Партии Роста». В программе: внесение изменений и дополнений в устав объединения, избрание председателя и новых членов совета, символика партии и загадочное «разное», передает корреспондент «Политики сегодня».

В руки журналиста попал список членов «Партии Роста», которых рекомендуют избрать в федеральный политический совет. Среди них — лидер группировки «Ленинград» и новоявленный политик Сергей Шнуров, Титовы Борис и Юрий и другие. Всего в перечне прописаны 36 фамилий.

Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Патрии Роста»

В 14.00 по московскому времени начнется открытая часть съезда. За полчаса до этого на пресс-подходе выступят Шнуров, Титов и Александр Любимов. Отдельно стоит отметить интерьер — все в советских «неваляшках».

Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Патрии Роста»

В меню, как передает корреспондент ПС, черный чай, кофе, пирожки (мясо, рис и яйцо, картошка с грибами), бутерброды с ветчиной, овсяное печенье, кексы, вода (с газом и без).

Шнурова рекомендуют в федеральный политсовет «Патрии Роста»

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Автор: Тимофей Булочкин
#съезд #партия роста #шнуров #москва-сити

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