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12:11   7 Июля 2020
Общество

"Справедливая Россия" внесла в ГД законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

"Справедливая Россия" внесла в ГД законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Законопроект, предусматривающий дополнительные ежемесячные выплаты пенсионерам в размере 5 000 рублей, внесен в Госдуму депутатами ГД от фракции "Справедливая Россия". Об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов.

Дополнительные денежные выплаты, согласно новому законопроекту, получат не только категория граждан, достигших 80 лет, но и пенсионеры, достигшие 75 лет. Об этом этом информирует Regnum.

В настоящий момент в Российской Федерации действуют нормы, которые предполагают ежегодное повышение пенсионного возраста.

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Автор: Василий Пименов
#россия #справедливая россия #пенсионеры

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