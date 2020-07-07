"Справедливая Россия" внесла в ГД законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Законопроект, предусматривающий дополнительные ежемесячные выплаты пенсионерам в размере 5 000 рублей, внесен в Госдуму депутатами ГД от фракции "Справедливая Россия". Об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов.

Дополнительные денежные выплаты, согласно новому законопроекту, получат не только категория граждан, достигших 80 лет, но и пенсионеры, достигшие 75 лет. Об этом этом информирует Regnum.

В настоящий момент в Российской Федерации действуют нормы, которые предполагают ежегодное повышение пенсионного возраста.