Возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью будет обсуждаться Центризбиркомом (ЦИК) с региональными комиссиями. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что сейчас ЦИК анализирует опыт проведения многодневного голосования после окончания всенародного плебисцита по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ и готовит предложения. При этом Памфилова исключила проведение "семидневного марафона" на выборах осенью. По ее словам, для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка.

Глава ЦИК добавила, что проведение голосования на протяжении нескольких дней возможно только при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом электорального процесса.

Член ЦИК Евгений Шевченко ранее не исключил проведение многодневного голосования на осенних выборах в российских регионах. Он объяснил это вероятностью повторной волны коронавируса и санитарной безопасностью. Как подчеркнул Шевченко, практика проведения многодневных выборов должна быть обязательно закреплена законодательно.