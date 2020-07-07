Пушков: Запад нацелен на то, чтобы лишить Лукашенко власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершает ошибку, пытаясь вести с США свою игру, так как он не понимает, что Запад поставил себе целью лишить его власти.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя появившиеся в СМИ слухи, что Евросоюз может ввести санкции против Лукашенко и Белоруссии. Предположительно, ограничительные меры могу коснуться самого Александру Лукашенко, которому запретят посещать Европу, нескольких тысяч белорусских чиновников, которым могут запретить въезд в страны ЕС, а также близких к белорусскому президенту физических и юридических лиц, чьи счета в иностранных банках могут быть заблокированы.

По мнению Алексея Пушкова, к «логической угрозе» европейских санкций привели именно заигрывания Лукашенко с США. Сенатор напомнил, как в сентябре 2019 года на открытии Минского форума белорусский лидер заявил, что конфликт в Донбассе не получится решить без участия США.

«Словно не было ясно, что с участием США, упорно поддерживающих Киев и не способных быть посредниками, его тем более не решить». – отметил он.

Тогда, по словам Пушкова, Лукашенко больше беспокоился не о том, чтобы закончить военный конфликт на востоке Украины, а о своем заигрывании с Западом, но сейчас эта игра приближается к своему логическому концу, так как Белоруссия западу действительно нужно, но без Лукашенко.

Ранее эксперты высказывали мысль, что США хотели бы использовать Белоруссию в качестве аналога Берлинской стены на границе с Россией, но такое сотрудничество не пойдет на пользу Александру Лукашенко.