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Фанаты "Зенита" нарушили общественный порядок запуском петард в Петербурге

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11:59   7 Июля 2020
Политика

ФСБ: Сафронов передавал секретные данные одной из спецслужб НАТО

ФСБ: Сафронов передавал секретные данные одной из спецслужб НАТО

Задержанный в Москве по подозрению в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов ранее работал журналистом "Коммерсанта". В госкорпорации сообщают, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой.

Возбуждение уголовного дела против Ивана Сафронова по обвинению в госизмене подтвердили в ФСБ. РИА Новости со ссылкой на ФСБ сообщает, что советник главы Роскосмоса передавал представителями одной из спецслужб НАТО относящиеся к государственной тайне сведения о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами. Руководство Роскосмоса оказывает следствию всемерную поддержку.

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Автор: Илья Романович
#фсб #роскосмос

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