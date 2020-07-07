ФСБ: Сафронов передавал секретные данные одной из спецслужб НАТО

Задержанный в Москве по подозрению в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов ранее работал журналистом "Коммерсанта". В госкорпорации сообщают, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой.

Возбуждение уголовного дела против Ивана Сафронова по обвинению в госизмене подтвердили в ФСБ. РИА Новости со ссылкой на ФСБ сообщает, что советник главы Роскосмоса передавал представителями одной из спецслужб НАТО относящиеся к государственной тайне сведения о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами. Руководство Роскосмоса оказывает следствию всемерную поддержку.