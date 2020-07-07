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11:32   7 Июля 2020
Общество

Более 20 внутренних и международных рейсов отменили в петербургском аэропорту Пулково

Более 20 внутренних и международных рейсов отменили в петербургском аэропорту Пулково

Вылет 25 рейсов отменили 7 июля в петербургском аэропорту Пулково. Информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Полеты внутреннего авиасообщения были отменены в такие города, как Воронеж, Симферополь, Казань, Омск, Новосибирск, Пермь, Минеральные Воды, Анапа, Москва и Череповец. Причины отмены рейсов не указываются.

Не вылетели самолеты и по некоторым зарубежным направлениям. Так, из Санкт-Петербурга должны были отправиться лайнеры в Хельсинки, Родос, Минск, Кишинев, Шанхай, Алматы и Ираклион. При этом все рейсы, которые не отменили, покинут аэропорт согласно плану в назначенное время, пишут "Невские новости".

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #аэропорт #рейсы #пулково #авиасообщение

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