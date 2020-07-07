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11:15   7 Июля 2020
Общество

Роскосмос подтвердил задержание советника главы корпорации

Роскосмос подтвердил задержание советника главы корпорации

Пресс-служба Роскосмоса дала официальный комментарий в связи с задержанием своего сотрудника. Ранее в госкорпорации не давали подтверждения ситуации с советником гендиректора, подозреваемого в госизмене.

Задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не имеет отношения к его текущей работе в госкорпорации, цитирует пресс-службу компании ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова, курировавшего информационную политику. В госкорпорации подтвердили, что Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене.

Иван Сафронов имеет журналистское образование, он являлся корреспондентом "Коммерсанта" и газеты "Ведомости" в период 2010-2020 годов. Позднее он занял пост советника главы Роскосмоса по информационной политике.

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Автор: Василий Пименов
#задержание #полиция #роскосмос #госизмена

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